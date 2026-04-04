¡11 “retiros de caja chica” en marzo, 40 en 2026, cuatro asaltos en 72 horas cerraron el mes y dejaron el RobOXXOmetro “on fire”!

Del domingo 29 al martes 31 cuatro OXXOs fueron atracados uno tras otro, como si los asaltantes hubieran puesto el “modo maratón” para cerrar marzo con todo

Una sucursal terminó el mes ganándose el distintivo de “cliente frecuente”: la asaltaron el 4 de marzo y el 31, como si fuera promoción de 2×1 en sustos

AGUASCALIENTES, AGS.- El mes de marzo terminó con una nueva escalada de violencia contra la cadena OXXO en Aguascalientes: 11 asaltos en 31 días, perpetrados con armas blancas, amenazas directas y, en algunos casos, armas de fuego.

Los delincuentes realizaron auténticos “retiros de caja chica”, acumulando más de 18 mil 500 pesos en ganancias, mientras el RobOXXOmetro 2026 registraba 40 tiendas atracadas, consolidando una tendencia delictiva contra la cadena que no da tregua.

El octavo asalto del mes de marzo ocurrió el domingo 29, alrededor de las 20:00 horas, en la sucursal ubicada sobre avenida Aguascalientes Poniente, casi esquina con Valle de Santiago, en el fraccionamiento Río San Pedro.

Un sujeto con vestimenta oscura amagó a la cajera con un objeto punzocortante y se llevó cerca de 5 mil pesos.

Tras el robo huyó caminando hacia el norte por avenida Convención Poniente, en dirección a la colonia Curtidores.

El noveno caso se registró el lunes 30 a las 21:40 horas, en la tienda de la Línea Verde, ubicada sobre la carretera a Norias de Ojocaliente esquina con avenida Poliducto, en el fraccionamiento Ojocaliente III.

Un sujeto vestido de negro y con el rostro cubierto con un pañuelo simuló comprar productos pero al llegar a la caja amenazó con una navaja a los empleados.

Éstos, para no poner en riesgo su integridad, entregaron aproximadamente 7 mil pesos.

El asaltante escapó en bicicleta por la avenida Poliducto.

El décimo asalto se registró el martes 31 a las 21:00 horas, en la comunidad de Paso Blanco, municipio de Jesús María.

Un sujeto que vestía sudadera roja con capucha y un paño negro con estampado blanco, además de tener tatuajes visibles en las manos, simuló portar un arma bajo la ropa y logró intimidar a las empleadas, quienes le entregaron cerca de 3 mil pesos y algunos artículos que guardó en una bolsa. Cabe destacar que esta misma tienda ya había sido asaltada el 4 de marzo y el botín de los ladrones fue de 3 mil 500 pesos.

El onceavo robo se cometió apenas quince minutos después, a las 21:15 horas del mismo martes, en la tienda ubicada en el Parque Industrial San Francisco, sobre el camino a La Escondida (carretera estatal 32), en el municipio de San Francisco de los Romo.

Un asaltante, vestido con pantalón negro, capucha azul marino y rostro cubierto con un paño, portaba un arma de fuego con la que amenazó a los trabajadores.

Se llevó aproximadamente 3 mil 500 pesos y huyó en motocicleta en dirección a esa comunidad.