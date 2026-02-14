¡2 sujetos detenidos con armamento y crystal fueron sentenciados a más de 6 años de cárcel!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, obtuvo de un juez de Control sentencia condenatoria en contra de Kevin “N” y Diego “N” por haber sido acreditada su participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Comisaría de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE), pusieron a disposición de la FGR en la entidad a Kevin “N” y Diego “N” luego de que al realizar trabajos de investigación detectaron un vehículo que era de interés para una investigación que se llevaba a cabo, por lo que al verlo pasar le marcaron el alto.

De la unidad descendieron los imputados y tras realizar una revisión las autoridades aseguraron 2 armas de fuego tipo pistola, 2 cargadores para arma de fuego, 14 cartuchos útiles al calibre, 5 cartuchos útiles y 350 gramos 2 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien presentó los datos de prueba suficientes que permitieron al juez de Control imponer una sentencia condenatoria de 6 años 4 meses y 24 días de prisión, así como una multa de 27 mil 153 pesos 6 centavos a cada uno de los imputados.