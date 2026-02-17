¡4 personas lesionadas dejó como saldo choque entre camioneta y auto en la carretera federal 45!

SOMBRERETE, ZAC.- Cuatro personas lesionadas dejó como saldo un choque entre una camioneta y un automóvil, ocurrido sobre la carretera federal 45 Sombrerete-Durango, justo en el entronque a la comunidad San Martín.

El lunes 16 de febrero, a las 08:15 horas, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que se movilizaron al sitio elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete.

Al arribar, confirmaron que se trataba de un choque en el que participaron una camioneta Chevrolet, modelo 1995, en color blanco y sin placas de circulación, y un auto Nissan Sentra, modelo 2004, en color negro y con placas de Durango.

La primera unidad era conducida por Faustino “N”, de 62 años, que iba acompañado de Clara Angélica “N”, de 50, y un menor de 11 años de edad; los tres, vecinos de la comunidad Charco Blanco, sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados a recibir atención médica al hospital comunitario.

El coche era manejado por Yuliana Lizbeth “N”, de 19 años, que también resultó con golpes en el cuerpo y fue llevada al hospital comunitario para su atención.

Esta joven iba acompañada de otras tres féminas de 40, 13 y 9 años de edad, quienes salieron ilesas.

Las cuatro resultaron ser vecinas de la ciudad de Durango.

Oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional división caminos quedaron a cargo de la escena del hecho para realizar las diligencias correspondientes, esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.