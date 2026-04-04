¡46 tiendas robadas en el año y abril inició con 6 atracos en 72 horas: RobOXXOmetro explota!

Entre el 1 y el 3 de abril 6 tiendas OXXO fueron asaltadas en Aguascalientes, dejando un botín total de 34 mil pesos

La sucursal de la colonia Del Trabajo volvió a ser blanco de los ladrones, ganándose el distintivo de “cliente frecuente”

AGUASCALIENTES, AGS.- Abril arrancó con una ráfaga delictiva contra las tiendas OXXO en Aguascalientes: 6 asaltos en sólo 72 horas, entre el 1 y el 3 de abril, que elevaron el RobOXXOmetro a 46 tiendas robadas en lo que va del año.

Los delincuentes lograron un botín conjunto de 34 mil pesos, mientras la sucursal de la colonia Del Trabajo volvió a ser atracada, ganándose el distintivo de “cliente frecuente”.

El primer robo del mes ocurrió el miércoles 1 de abril en la sucursal de la colonia Del Trabajo, donde un hombre de tez morena, que vestía sudadera blanca con capucha, pantalón de mezclilla y cachucha negra, violentó las chapas de la puerta para ingresar.

Llevaba una bolsa verde en la que se llevó productos con un valor aproximado de 7 mil 500 pesos.

Esta tienda se ganó el distintivo irónico de “cliente distinguido”, pues ya había sido asaltada el 24 de marzo, acumulando dos visitas en menos de dos semanas.

Ese mismo día, en la sucursal de Campo Real, ubicada sobre la avenida Champaña en la colonia Viñedos Frutilandia, en Jesús María, dos hombres morenos, con pantalón de mezclilla oscuro y cubrebocas, entraron a pie y ejecutaron un asalto sin mostrar armas.

Sólo usaron amenazas verbales, pero aún así lograron llevarse cerca de 4 mil pesos, dejando a una trabajadora con crisis nerviosa.

La noche del mismo miércoles 1 de abril dos sujetos vestidos de oscuro ingresaron a la tienda ubicada sobre la carretera Panamericana, a la altura de San José del Arenal.

Se separaron dentro del local, observaron a las empleadas y casi de inmediato se abalanzaron sobre ellas.

Con un arma punzocortante las amenazaron y exigieron el dinero de las cajas.

El botín fue de alrededor de 5 mil pesos.

Después huyeron en un vehículo en color gris, tomando una terracería para perderse.

El jueves 2 de abril, alrededor de las 18:30 horas, dos hombres asaltaron la tienda ubicada en la avenida prolongación Ignacio Zaragoza, frente al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, en el fraccionamiento Belmondo, en Jesús María.

Uno vestía chamarra verde militar, pelo corto castaño y portaba una navaja con la que amenazó a las empleadas, obligándolas a arrodillarse.

Su cómplice, con playera blanca con rayas verdes, gorra y pasamontañas, vigilaba la entrada.

Se llevaron 6 mil 500 pesos en efectivo y dos botellas de tequila 1800, para un botín total de 8 mil pesos, antes de huir con rumbo desconocido.

Más tarde, la noche del mismo 2 de abril, la sucursal de Villas del Vergel, en San Francisco de los Romo, fue atracada por dos hombres morenos y delgados, uno de ellos con chamarra negra y bozal.

En este caso sí utilizaron un arma de fuego y huyeron a pie tras apoderarse de 6 mil pesos.

Finalmente, el viernes 3 de abril, alrededor de las 21:00 horas, dos hombres vestidos de negro, uno con pantalón verde y camisa negra con capucha y el otro con pantalón negro y camisa negra con capucha, ambos con mochila, asaltaron la tienda ubicada en el bulevar San Marcos, en la colonia La Barranquilla de Guadalupe.

Tras cometer el robo huyeron a pie con rumbo desconocido, llevándose 5 mil pesos.

Con 6 robos en tres días, abril confirma la tendencia: asaltos en cadena, delincuentes en modo “maratón” y un RobOXXOmetro que no deja de subir.