¡7 personas lesionadas tras choque frontal entre un auto particular y un taxi en la carretera 110!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un choque frontal entre un auto particular y un taxi dejó un saldo de siete personas lesionadas, entre ellas una menor de edad con discapacidad de gravedad.

El accidente sucedió el lunes 16 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde, en la carretera estatal 110, a la altura de la avenida prolongación Héroe Inmortal, frente a la zona de tolerancia “Las Violetas”.

En el choque participaron un auto Nissan Platina, en color tinto y con placas de circulación de Aguascalientes, conducido por una mujer de entre 35 a 40 años de edad, que iba acompañada por un hombre de entre 40 a 45 años como copiloto, una mujer de edad similar y dos menores de 9 y 8 años, siendo la mayor una niña con discapacidad.

Y el taxi número económico 629, un Nissan March, en color blanco, en el que además del conductor viajaba un pasajero.

De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, la fémina guiaba el Platina de norte a sur por la carretera mencionada y a velocidad inmoderada, por lo que en una curva invadió el carril contrario y chocó de frente contra el taxi, que iba de sur a norte.

Luego de la colisión, el auto de alquiler dio un giro de 90 grados y terminó fuera de la carretera, mientras que el Platina quedó atravesado sobre la cinta asfáltica.

Oficiales de la Policía Estatal arribaron a la escena y confirmaron que la niña con discapacidad presentaba lesiones graves, por lo que junto con su mamá la abordaron a una patrulla para movilizarlas a un hospital, pero a la altura del parque acuático “Mundo A” fueron interceptados por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Estos últimos confirmaron que el estado de salud de la pequeña era grave, por lo que en una ambulancia la trasladaron al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social al igual que a su madre, ella en condición estable.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar del choque y auxiliaron a los ocupantes de los dos vehículos, trasladando al chofer del taxi en condición estable al Hospital Tercer Milenio y a su pasajero, en estado de regular a grave, al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

Del Platina, la conductora y el copiloto sufrieron lesiones de regulares a graves y fueron trasladados al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, y la otra menor al mismo nosocomio, pero en condición estable.

Los oficiales de la Policía Estatal de Carreteras tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje respectivo para el deslinde de responsabilidades.