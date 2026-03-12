¡8 integrantes de un grupo delictivo detenidos por la Guardia Nacional en Pabellón de Arteaga fueron sentenciados!

Se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y marihuana

AGUASCALIENTES, AGS.- Siete sujetos y una mujer, presuntos integrantes de un grupo delictivo detenidos por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Pabellón de Arteaga en posesión de armamento y droga, recibieron sentencias condenatorias por delitos federales.

Los acusados son Manuel “N”, Antonio “N”, Daniel “N”, César “N”, Cecilia “N”, Jorge “N”, Diego “N” y Miguel “N”, declarados culpables por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de marihuana.

Los guardias nacionales, durante un operativo de vigilancia, detectaron a varias personas que escandalizaban afuera de un domicilio en la colonia El Cerrito, en Pabellón de Arteaga.

Al ver a las autoridades federales, los sospechosos intentaron correr en diferentes direcciones, pero los elementos los alcanzaron y detuvieron, asegurándoles cuatro armas de fuego tipo fusil, 14 cargadores para arma de fuego, 322 cartuchos útiles y 342 gramos 5 miligramos de marihuana.

Los ocho detenidos, con todo lo que se les aseguró, fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) y una agente del Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente para consignarlos ante una jueza de Control para su proceso penal.

Con las pruebas aportadas por la fiscal federal, la jueza impuso las siguientes sentencias:

6 años 10 meses de prisión y una multa de 29 mil 679 pesos 43 centavos para César.

6 años 3 meses y 15 días de prisión y una multa de 24 mil 635 pesos 1 centavo para Antonio y Daniel.

5 años 8 meses de prisión y una multa de 21 mil 936 pesos 97 centavos para Cecilia, Miguel, Diego, Jorge y Manuel.