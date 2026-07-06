¡A dos delincuentes que asaltaron a una conductora de plataforma proceso penal y prisión preventiva!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N” y Bryan “N” por su probable intervención en el delito de robo calificado, derivado de los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial, resultado de la confianza de la afectada que acudió a interponer su denuncia.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2026, cuando Bryan “N” solicitó un servicio de transporte mediante una plataforma digital.

El viaje inició en la colonia Insurgentes, en el municipio de Aguascalientes, y tenía como destino el fraccionamiento Pilar Blanco, sitio donde presuntamente ya lo esperaba Luis “N”.

Al arribar al destino, Bryan “N” descendió del vehículo y en ese momento Luis “N” se aproximó a la unidad realizando el ademán de sacar un arma de entre sus ropas, con lo que presuntamente amenazó a la conductora.

Aprovechando esa situación, Bryan “N” le arrebató de las manos su teléfono celular y ambos emprendieron la huida corriendo del lugar, ocasionando un detrimento patrimonial a la víctima.

Una vez que la afectada acudió ante la agente del Ministerio Público, ésta última integró la carpeta de investigación correspondiente y coordinó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaron diversas indagatorias de campo y de gabinete, que permitieron establecer la identidad de los probables responsables y recabar datos de prueba sobre su posible participación en el ilícito, con lo cual se obtuvo la orden de aprehensión en su contra.

De esta forma, los agentes de Investigación se dieron a la tarea de ubicarlos y en calles de la colonia Insurgentes, con los elementos expuestos por la Representación Social, durante la audiencia inicial el juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N” y Bryan “N” al considerar que existían datos suficientes para continuar el procedimiento penal en su contra.

Asimismo, la autoridad judicial impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada con el propósito de garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso penal y salvaguardar el adecuado curso de la investigación.

Finalmente, el juez de Control estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la agente Ministerio Público continuará con la integración de datos de prueba que fortalezcan la investigación y permitan el debido esclarecimiento de los hechos.