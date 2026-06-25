¡A dos traficantes de droga detenidos tras un cateo en San Miguel 5 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo sentencia de 5 años de prisión así como el pago de una multa de 11 mil 731 pesos contra dos personas halladas penalmente responsables de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de cannabis sativa con fines de comercio en la variante de venta.

En atención a la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH), el Ministerio Público Federal en la entidad inició una indagatoria, en virtud de que personal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE), puso a disposición de la FGR a Adrián “N” y Alberto “N”.

Las actuaciones fueron remitidas en razón de incompetencia de fuero luego de ejecutado un cateo en un domicilio ubicado en la comunidad de San Miguel, en el municipio de Jesús María, en donde fueron detenidos los ahora procesados, sitio en el que fueron asegurados 5 kilos 158 gramos 1 miligramo de cannabis sativa y 22 gramos 4 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.