¡A empleados del IMSS en la Subdelegación Sur falso técnico de internet robó tres iPhone!

Un sujeto se hizo pasar por trabajador de una empresa de internet para pedir los equipos

Huyó con tres teléfonos de alta gama valuados en 66 mil pesos

AGUASCALIENTES, AGS.- Un solitario sujeto logró despojar mediante engaños de tres teléfonos celulares de alta gama a empleados del IMSS al interior de la Subdelegación Aguascalientes Sur, ubicada en la calle República de Ecuador número 205, colonia Obraje.

De acuerdo con el reporte recibido a las 12:40 horas del jueves 11 de junio en el 911, el individuo vestía pantalón de mezclilla, camisa azul de manga larga y cubrebocas.

Se presentó como supuesto trabajador de una empresa de internet y solicitó a tres empleados sus teléfonos “para realizar pruebas”.

Aprovechando un descuido salió del edificio con los dispositivos y se dio a la fuga.

Los equipos robados fueron:

iPhone 16 Pro-Max blanco, valuado en 20 mil pesos

iPhone 17 Air blanco, valuado en 24 mil pesos

iPhone 16 Pro-Max gris, valuado en 22 mil pesos

En total, el botín ascendió a 66 mil pesos.

Al intervenir en el hecho, policías municipales, estatales y ministeriales implementaron un operativo de búsqueda en la zona de Las Américas y colonias aledañas, pero no localizaron al responsable del robo.

Los agentes orientaron a las víctimas para presentar la denuncia electrónica, trámite que quedó formalizado con la expedición del folio correspondiente.

Finalmente, se les explicó el procedimiento para dar seguimiento a la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado.