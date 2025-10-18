¡A punta de pistola dos delincuentes asaltaron una tienda de abarrotes en Solar de Jonacatique!

Foto: Cortesía

JESÚS MARÍA, AGS.- A punta de pistola dos delincuentes asaltaron una tienda de abarrotes en el municipio de Jesús María y tras apoderarse de la caja registradora que contenía el dinero de las ventas se dieron a la fuga en una motocicleta.

El robo con violencia, que quedó grabado por una cámara de seguridad, se consumó el viernes 17 de octubre, alrededor de las seis y media de la tarde.

Los asaltantes arribaron a la negociación ubicada en calles de la colonia Solar de Jonacatique, en J.M., e ingresaron con cascos de motociclistas puestos.

Ambos aparentaron ser clientes e incluso compraron algo y fingieron que se retiraban.

Instantes después regresaron para pagar otras cosas y uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego corta, con la que amagó al encargado.

El ofendido había dejado sobre el mostrador un teléfono celular, del que se apoderó uno de los delincuentes.

El propio agraviado tomó unos billetes de la caja registradora y los aventó al mostrador, pero el ladrón prácticamente se acostó sobre éste para tomarla por completo, mientras su cómplice continuaba apuntándole con la pistola.

Finalmente, los dos hampones abandonaron la tienda y se dieron a la fuga.

La víctima se comunicó a la Comandancia de la Policía Municipal de Jesús María para reportar el asalto sufrido y varios elementos respondieron a la llamada de auxilio para emprender la búsqueda de los responsables, pero no los localizaron.