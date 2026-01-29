¡Abordan en el Congreso de Aguascalientes impactos negativos de la Ley General de Aguas en desarrollos de viviendas y parques industriales!

Legisladoras y legisladores, convocados por la diputada Jetsy Sánchez, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la CANADEVI, con quienes analizaron la aplicabilidad del nuevo ordenamiento

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras la aprobación de la Ley General de Aguas impulsada por la presidenta de México, las diputadas y diputados, convocados por la legisladora Jetsy Sánchez, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), quienes enteraron al Congreso de Aguascalientes de los aspectos negativos que conllevará la aplicación del nuevo ordenamiento federal en nuevos desarrollos de viviendas y parques industriales.

En este contexto, integrantes de la CANADEVI expusieron que aunque se establecieron 180 días para adecuar la normativa nacional con las leyes locales, ya enfrentan algunas problemáticas que impiden emprender proyectos de vivienda social, como la incertidumbre jurídica que prevalece en los órganos de los Ayuntamientos que autorizan este tipo de desarrollos, “pues están a la espera de que la legislación local se actualice, además de que la nueva ley nacional establece una serie de condiciones que afectarían la factibilidad del servicio de agua en este tipo de desarrollos”.

De igual manera, señalaron que existe cierta incongruencia de querer impulsar políticas públicas en materia de vivienda social, pero por el otro lado “la aplicación del nuevo ordenamiento generaría obstáculos para la autorización del cambio de uso del suelo y la viabilidad del servicio de agua, lo que detendría proyectos, encarecería costos, afectaría la oferta para clientes y por consiguiente, se perderían fuentes de empleos”.

Ante estos escenarios, las y los diputados coincidieron que explorarán y agotarán todas las vías o mecanismos legislativos y de gestión ante las autoridades federales correspondientes para buscar una posible solución y que el desarrollo de viviendas, principalmente, no se detenga, “porque quienes resultarían afectados de manera directa son las y los ciudadanos que tienen la necesidad de adquirir un bien inmueble”.

A la reunión que tuvo verificativa en el salón Aquiles Elorduy García acudieron además de la ya mencionada, las y los diputados Max Ramírez, Roy Cervantes, Omar Valdés, Bety Montoya y Lupita Mendoza.