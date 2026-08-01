¡Abortó alumna de la UTA y tiró el feto dentro de una bolsa de plástico en el bulevar Juan Pablo II!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Una alumna de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA), sufrió un aborto presuntamente en el edificio de Vinculación de dicho plantel educativo y luego tiró el feto fuera de la institución, dentro de una bolsa de plástico.

El evento provocó la intervención de las autoridades, que trasladaron el producto, de aproximadamente 8 meses de gestación, al Servicio Médico Forense para los estudios de ley a fin de determinar si nació vivo o muerto.

Los hechos ocurrieron el viernes 31 de julio, alrededor de las cinco de la tarde.

Tras el aborto, la estudiante salió de la UTA con su hijo dentro de la bolsa de plástico y caminó hacia el bulevar Juan Pablo II y el cruce con la avenida General Julio M. Portal Chávez, en el fraccionamiento Veteranos de la Revolución, donde lo arrojó entre la hierba para luego retirarse.

Sin embargo, tal vez arrepentida por lo que hizo, les llamó a dos de sus compañeras para confesarles que había abortado y tirado el feto, y pedirles que fueran a revisar si estaba vivo.

Las alumnas acudieron al lugar señalado por su compañera y encontraron la bolsa con el feto, por lo que dieron parte a las autoridades.

Policías viales que abanderaban una obra a pocos metros del sitio se aproximaron y confirmaron la presencia del producto ya sin vida, por lo que acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales levantaron el cuerpo del recién nacido y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.