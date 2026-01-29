¡Abre IMJUVA convocatoria para participar en el Foro Cool-Tural FNSM 2026!

La fecha límite para registrarse es el viernes 20 de febrero

AGUASCALIENTES, AGS.- El Municipio de Aguascalientes, a través del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes (IMJUVA), invita a las y los artistas locales a participar en la Feria Nacional de San Marcos 2026.

El IMJUVA abre la presente convocatoria con el objetivo de brindar un espacio de proyección a las y los talentos artísticos del municipio de Aguascalientes, quienes podrán formar parte del Foro Cool-Tural que se instala año con año dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos, fortaleciendo así el impulso al talento local.

Podrán participar artistas en modalidad individual, dúos o grupos, sin límite mínimo ni máximo de integrantes.

Es importante destacar que la participación en este foro es completamente gratuita, por lo que no se realizará ningún cobro a los artistas o agrupaciones seleccionadas.

Los espacios disponibles para presentaciones comprenden del 18 de abril al 10 de mayo de 2026.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 20 de febrero.

Aspectos relacionados con la disponibilidad de fechas, proceso de inscripción, así como información referente al uso de instrumentos y equipo de sonido podrán estar sujetos a ciertas restricciones, mismas que podrán consultarse a través del número de WhatsApp 449 397 65 67.

El Foro Cool-Tural se encuentra ubicado junto a la Plaza Monumental de Toros y cuenta con capacidad para un público aproximado de hasta 100 personas.

El IMJUVA reafirma su compromiso de continuar impulsando el talento juvenil y exhorta a las y los interesados a no dejar pasar la oportunidad de sobresalir y formar parte de este importante periodo ferial.