¡Abren marzo con dos ‘retiros’ de la ‘caja chica’: asaltaron OXXO en Paso Blanco y Hacienda San Marcos; van 31!

Marzo arranca con doble golpe a la cadena de tiendas de conveniencia

El RobOXXOmetro sube a 31 en 2026 tras dos asaltos en menos de 72 horas

AGUASCALIENTES, AGS.- La cadena OXXO inició marzo bajo la misma presión delictiva que marcó el arranque del año.

En menos de 72 horas se registraron dos nuevos asaltos, uno en Jesús María y otro en la capital, elevando el conteo mensual a dos robos y el RobOXXOmetro anual a 31 tiendas afectadas en 2026.

Ambos hechos siguieron el ya conocido patrón de “retiros” de la “caja chica” ejecutados con rapidez, amenazas y rutas de escape inmediatas.

El primer robo ocurrió la mañana del miércoles 4 de marzo en la tienda ubicada en avenida Independencia esquina Málaga, en la comunidad de Paso Blanco, municipio de Jesús María.

Un hombre con vestimenta oscura, de tez morena y estatura baja ingresó al establecimiento, tomó algunos artículos de los estantes y se dirigió a la caja simulando que iba a pagar.

Cuando la empleada se acercó, el sujeto la intimidó verbalmente y le exigió entregar el dinero de la registradora.

Para evitar riesgos, la trabajadora accedió y le entregó aproximadamente 3 mil 500 pesos.

Tras consumar su “retiro” de la “caja chica”, el asaltante salió de la tienda y abordó una motocicleta, huyendo con rumbo desconocido.

El segundo asalto se registró durante la madrugada del viernes 6 de marzo, en la tienda ubicada en avenida Misión de San Margarito Flores García esquina Hacienda Santoral número 2806, en el fraccionamiento Hacienda San Marcos, en Aguascalientes capital.

Un sujeto solitario, cuya vestimenta no pudo ser descrita, ingresó haciéndose pasar por un cliente más.

Esperó a que la tienda quedara sin compradores y se acercó a la cajera, a quien amagó con un arma blanca para obligarla a entregar el dinero de la “caja chica”.

El delincuente obtuvo un botín aproximado de 4 mil pesos y se retiró de inmediato, sin que se lograra conocer la dirección que tomó.

Con estos dos nuevos casos, marzo arranca con dos asaltos en seis días, mientras que el RobOXXOmetro anual asciende a 31 tiendas afectadas en 2026, una cifra que mantiene en alerta a empleados y autoridades ante la continuidad de un modus operandi que no ha mostrado señales de disminuir.