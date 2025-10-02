¡Adicta que golpeó a su abuela en V.N.S.A. porque la regañó fue vinculada a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control vinculó a proceso por el delito de violencia familiar a la joven adicta que golpeó brutalmente a su abuela porque la regañó por la falta de atención hacia su hijo menor de edad.

Tifany Michell “N”, de 24 años de edad y empleada de un casino, fue recluida en el CERESO para Mujeres de la salida a Calvillo para enfrentar su proceso legal.

La agresión sucedió el lunes 22 de septiembre de este año en un domicilio en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector San Marcos.

La acusada, al parecer en estado de ebriedad y bajo el influjo de drogas, llegó a la casa de su abuela, que la regañó porque no llegó a dormir y no le ponía atención a su hijo de 3 años de edad.

La veinteañera se molestó y arremetió a golpes contra su abuela, a la que habría arrojado al piso y la pateó en repetidas ocasiones, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La víctima denunció a su nieta ante la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, pero días después decidió desistirse de los cargos.

Sin embargo, la fiscal siguió de oficio la carpeta de investigación por violencia familiar por la gravedad de las lesiones de la ofendida y obtuvo una orden de aprehensión en contra de la agresora.

Tifany Michell fue detenida una semana después, el lunes 29 de septiembre, en la calle Paseos de San José del fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Al ser presentada ante la jueza de Control se le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.