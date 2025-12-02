¡Adolescente que violó hasta cuatro veces a una víctima menor de edad en Rincón de Romos ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un jovencito fue ingresado al Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), para enfrentar un proceso penal por el delito de violación equiparada debido a que agredió sexualmente a una víctima menor de edad hasta en cuatro ocasiones en el municipio de Rincón de Romos.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado revelaron que el adolescente acusado y la víctima convivían de manera constante debido a que eran vecinos en dicha cabecera municipal.

Durante el mes de agosto del año 2024 el imputado violentó sexualmente a la víctima en cuatro ocasiones.

El adolescente empleó sometimiento corporal, intimidación, engaño y amenazas para consumar las agresiones.

El agente del Ministerio Público, tras recibir la denuncia correspondiente, integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lo detuvieron en la comunidad Estancia de Chora, en Rincón de Romos, y posteriormente fue presentado ante el juez de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Además, le impuso el internamiento preventivo con un plazo de un mes y 15 días para el complemento de la investigación, por lo que fue recluido en el CEDA.