¡Agredía a su madre con arma blanca y arremetió contra agentes: policía municipal baleó a “El Chino Boots”!

Fiscalía investiga la actuación del oficial que neutralizó a disparos a un hombre agresor en Aguascalientes

El elemento aplicó el protocolo de fuerza ante un ataque inminente con arma blanca

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada del lunes 4 de mayo un oficial de la Policía Municipal de Aguascalientes hirió de bala a un hombre de 30 años, identificado como Fernando Alberto alias “El Chino Boots”, tras un reporte de violencia familiar en el fraccionamiento Villas de las Fuentes.

A las 04:20 horas una mujer solicitó auxilio al 911, reportando que su hijo, presuntamente bajo el influjo de sustancias y extremadamente agresivo, la golpeaba y atacaba con un arma blanca.

Al arribar al domicilio ubicado en la calle Villas de Puerto Rico esquina con Villas de Vallarta, los elementos municipales confirmaron la situación: el sujeto estaba agrediendo físicamente a su progenitora.

La mujer ya presentaba una herida superficial en una de sus manos causada por el arma blanca antes del arribo de las patrullas.

A pesar de que los oficiales intentaron dialogar para controlar la situación, “El Chino Boots” arremetió contra ellos con el arma punzocortante.

Ante el peligro inminente y tras el fracaso de las órdenes verbales, un oficial aplicó el protocolo de actuación y accionó su arma de fuego de cargo para neutralizar al agresor.

El sujeto recibió dos impactos de bala: uno en una pierna, a la altura de la rodilla, y otro en el abdomen. Paramédicos trasladaron a Fernando Alberto al Hospital Tercer Milenio, donde su estado de salud se reportó como muy grave.

Mientras el agresor permanece bajo valoración médica y custodia policial en el hospital, el oficial involucrado fue presentado junto con los agentes que le acompañaban en la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades ministeriales analizan minuciosamente la actuación policial para confirmar que el uso de la fuerza letal fue la última instancia necesaria para salvaguardar la integridad de la madre y de los propios elementos.