¡Aguascalientes apoya a sus productores para que obtengan mejores ganancias con nuevos cultivos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de que las y los productores del campo obtengan mejores ingresos con menor uso de agua, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), puso en marcha el Programa Estatal de Reconversión y Diversificación de Cultivos.

Este programa apoya a quienes decidan cambiar sus cultivos tradicionales por otros más rentables y eficientes, como ciruelo, aguacate, durazno, espárrago, fresa, granado, pitahaya, higo, limón, nogal, nopal verdura y vid (de mesa y para vino), entre otros.

Las y los productores beneficiados recibirán apoyo económico para cubrir parte del costo de las plantas, las cuales están certificadas por el INIFAP, garantizando su calidad, sanidad y buen desarrollo.

El titular de la SEDRAE, Isidoro Armendáriz, destacó que el campo de Aguascalientes tiene un gran potencial y que diversificar la producción permite cuidar el agua y mejorar las ganancias de las familias productoras.

Pueden participar ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, colonos y grupos de productores con cultivos de riego.

Las y los interesados tienen hasta el 26 de junio de 2026 para presentar su solicitud en las oficinas de la SEDRAE, en avenida Adolfo López Mateos número 1509 Oriente, fraccionamiento Bona Gens.

Más información en el teléfono 449 910 25 95 extensión 5838 y 2604, o al correo electrónico ricardo.ramos@aguascalientes.gob.mx

La convocatoria completa puede revisarse en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/