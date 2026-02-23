¡Aguascalientes aprovechará escombros para generar recursos y reducir costos en la construcción!

Se creará el Centro Integral de Residuos de la Construcción y Demolición con una inversión de 150 millones de pesos y se ubicará en la parte posterior del Parque México

Será el primero de su tipo en la región

Este proyecto cambiará la forma en que construimos y aprovechamos de manera más razonable los recursos naturales: Tere Jiménez

Tendrá la capacidad para procesar hasta mil 200 toneladas de residuos al día

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el arranque de los trabajos para crear en el estado el Centro Integral de Residuos de la Construcción y Demolición (CIRCD), que será el primero de su tipo en la región; esta infraestructura tendrá una inversión privada superior a los 150 millones de pesos y contribuirá al impulso de la economía circular y al desarrollo sostenible de la entidad.

“Este proyecto cambiará la forma en que construimos y aprovechamos de manera más razonable los recursos naturales en Aguascalientes. Desde el Gobierno del Estado seguiremos reforzando las condiciones que permitan a las empresas expandir sus operaciones y generar mayor valor en las cadenas productivas. Bienvenidos a una tierra que construye desarrollo responsable, aquí las buenas prácticas se convierten en obras y las obras en mejores oportunidades para todas y todos”, destacó la gobernadora.

Asimismo, dijo que Aguascalientes tiene un fuerte compromiso con el crecimiento responsable, equilibrado y sustentable, por lo que proyectos como este vienen a fortalecer la transición de Aguascalientes hacia las tendencias globales de la economía circular y a consolidarlo como un estado altamente competitivo en el país y a nivel internacional.

Gerardo Gutiérrez Smith, representante de la empresa Concretos Sustentables Mexicanos, dijo que la decisión de instalar este centro en la entidad responde al importante crecimiento urbano que experimenta el estado y a la expansión de la infraestructura en todos los ámbitos del desarrollo, lo que origina una gran cantidad de residuos que pueden ser aprovechados de manera sustentable y con altos beneficios económicos y ambientales.

“Esto no sería posible sin el liderazgo firme, claro y determinado de la gobernadora. Gobernadora, este proyecto es reflejo de su visión y determinación, porque se requiere de valentía política para cambiar paradigmas, se requiere determinación para impulsar infraestructura que transforme sistemas completos, se requiere liderazgo para entender que la competitividad del Bajío no sólo depende de atraer inversión, sino de hacerlo con responsabilidad ambiental. Hoy Aguascalientes se coloca a la vanguardia nacional, este proyecto marca un parteaguas en el país, y particularmente en el Bajío, en la gestión de residuos”, precisó.

Detalló que el CIRCD se ubicará en la parte posterior del Parque México y contará con tecnología de punta para recibir, clasificar, triturar y valorizar hasta 1,200 toneladas de escombros al día, de tal manera que los materiales recuperados se puedan reincorporar a nuevos procesos constructivos; comentó que esta infraestructura también permitirá ahorros entre un 40 y 60 por ciento en los costos de traslado y disposición final de los residuos de la construcción.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció la visión de la gobernadora Tere Jiménez por impulsar soluciones sustentables y sostenibles; “desde el Municipio de Aguascalientes trabajamos por la economía circular y por contribuir a que el estado no solamente sea punta de lanza en el Bajío, sino que ese desarrollo económico que experimenta venga emparejado de soluciones ambientalmente responsables”, aseguró.

Sarahi Macias Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado (SSMAA), informó que actualmente se estima en Aguascalientes la generación anual de entre 900 y 1,644 toneladas de residuos de construcción y demolición, de las cuales una parte considerable termina dispuesta en lugares inadecuados, lo que genera afectaciones al medio ambiente.

“Con la puesta en marcha de este centro damos un paso firme para revertir esta situación, apostando por un modelo que permite aprovechar los residuos y reducir la presión sobre nuestros recursos naturales. Hoy Aguascalientes se coloca al nivel del primer mundo, compitiendo con las mejores prácticas internacionales y demostrando que desde lo local también se pueden impulsar soluciones innovadoras eficientes y sustentables”, indicó.

En el evento también estuvieron el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado; César Medina, presidente municipal de Jesús María, y César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado.