¡Aguascalientes mantiene carreteras seguras con presencia permanente de fuerzas de seguridad!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Municipales, mantiene labores de vigilancia permanente en todas las vías de comunicación de la entidad, con el propósito de prevenir accidentes viales, inhibir la comisión de delitos y brindar apoyo oportuno a las y los automovilistas que transitan por carreteras estatales y federales.

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, informó que como parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, se intensificaron los operativos que se realizan de forma coordinada entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno, a fin de blindar el territorio estatal y garantizar la tranquilidad de las familias.

Martínez Romo detalló que policías y militares realizan recorridos constantes en los límites del estado, así como en carreteras estatales y federales, para salvaguardar la integridad de quienes circulan por estas vías.

Estas acciones, dijo, se complementan con sobrevuelos de vigilancia del helicóptero Fuerza Uno, que brinda apoyo estratégico a los despliegues terrestres.

Finalmente, precisó que también se fortaleció la presencia operativa en las cinco Puertas de Seguridad ubicadas en los municipios de Aguascalientes, Cosío, Calvillo, El Llano y Asientos, las cuales están equipadas con tecnología de vanguardia para fortalecer la protección de la población; además, en estos lugares se ofrece atención, orientación y acompañamiento a la ciudadanía, con lo que se consolida un esquema integral de seguridad en todo el territorio estatal.