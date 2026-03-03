¡Al dispararse accidentalmente policía municipal se hirió en un pie al interior de la corporación!

Foto de apoyo

ZACATECAS, ZAC.- Un oficial de la Policía Municipal se hirió en un pie al dispararse de manera accidental con su arma de fuego de cargo.

El incidente sucedió este martes, alrededor de las 08:20 horas, al interior de las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

El elemento manipulaba el arma cuando la accionó y el proyectil hizo blanco en el tobillo derecho.

Sus compañeros, al percatarse de lo sucedido, lo auxiliaron y solicitaron la intervención de los paramédicos, que arribaron poco después para trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación se presentaron en el edificio de la corporación para iniciar las indagatorias respectivas para esclarecer lo sucedido.