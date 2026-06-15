¡Al donar órganos y tejidos en el IMSS de Zacatecas menor ayudó a más de 100 personas!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias a la solidaridad y altruismo de una familia zacatecana, el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas logró la segunda procuración de órganos y tejidos de este 2026, con la donación de un paciente menor de edad que presentó muerte encefálica.

Es un acto heroico y loable que permite atender una urgencia nacional, pues hay una necesidad de un corazón pediátrico en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, por lo que permitirá salvar la vida de un menor y muchas más, dijo el coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGZ 1, Érik Leonardo Díaz Mancinas.

Más de 100 personas serán beneficiadas con esta tercera procuración de órganos que realiza el IMSS Zacatecas en el presente año, la cual es la segunda multiorgánica, informó el médico.

Personal médico y paramédico de la institución en Zacatecas, así como equipos multidisciplinarios procedentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Centro Médico Nacional Occidente, la UMAE 71 de Torreón y el Instituto Mexicano de Biotecnología, realizaron el procedimiento para procurar corazón, hígado, riñones, tejido óseo, piel y córneas.

Este gesto de amor y altruismo da esperanza a pacientes que se encuentran en espera de un trasplante.

Díaz Mancinas invitó a la población a seguir fortaleciendo la cultura de la donación de órganos y tejidos, agregando que de estar interesados pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes https://www.gob.mx/cenatra/ o ingresar a http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse como donadora o donador voluntario de órganos y tejidos.

Contribuye SSP con helicóptero para traslado aéreo

Como parte de su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de las y los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de su Unidad de Transporte Aéreo, realizó con éxito el traslado urgente de órganos destinados a trasplante, contribuyendo así a brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes que esperan este tipo de procedimientos médicos.

Para esta misión fue utilizado el helicóptero Bell-407 de la SSP, el cual despegó desde el helipuerto de la corporación con destino a la Ciudad de México, transportando a 2 médicos especialistas encargados del resguardo y traslado de los órganos.

La aeronave aterrizó en el Hospital Dalinde, donde los órganos fueron entregados de manera segura y oportuna al personal médico responsable de los procedimientos de trasplante.

Luego, el helicóptero continuó su operación aérea como parte de las acciones coordinadas para el cumplimiento de esta importante misión humanitaria.