¡Al estrellarse contra una vaca hombre y mujer motoristas resultaron lesionados en San Isidro!

SAÍN ALTO, ZAC.- Un hombre y una mujer jóvenes resultaron lesionados tras de que al viajar en una motocicleta se estrellaron contra una vaca.

El accidente sucedió la mañana del domingo 3 de mayo en la carretera de la comunidad San Isidro, perteneciente al municipio de Saín Alto.

Las víctimas, Norma, de 27 años, y Raymundo, de 19 años de edad, provenían de la comunidad de Luis Moya y al transitar por dicha vialidad de pronto se les atravesó un semoviente, que no pudieron esquivar y se impactaron contra éste.

Los dos motoristas quedaron tirados sobre la cinta asfáltica y fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil Municipal, que les diagnosticaron golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y los trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Fresnillo.

Oficiales de la Policía Estatal y Municipal de Saín Alto estuvieron presentes en el lugar del accidente para brindar apoyo en las diligencias.