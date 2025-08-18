¡Al pintar una cisterna tres hombres se intoxicaron gravemente en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres hombres resultaron intoxicados severamente al estar pintando una cisterna en un domicilio en la colonia La Soledad, al poniente de la ciudad, por lo que tras ser rescatados fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica en condición grave.

Los hechos sucedieron el sábado 16 de agosto en una casa de la calle Arandas casi esquina con Tenacatita de dicha zona habitacional.

Las tres víctimas ingresaron a la cisterna sin la protección necesaria para realizar su labor de pintura, por lo que inhalaron solventes y vapores tóxicos y se intoxicaron.

Tras recibir llamadas de auxilio, poco después de las siete de la noche, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja así como elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos Municipales, que rescataron a las tres personas semi-inconscientes del interior del depósito.

Al confirmar que su vida corría peligro, las trasladaron de urgencia al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social para su pronta atención médica.