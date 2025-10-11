¡Al ser desalojados de su fiesta sujetos balearon la terraza que rentaron en Los Pericos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Sujetos que rentaron una terraza en la colonia Los Pericos, en el oriente de la ciudad, se molestaron por ser desalojados de su fiesta e hicieron un disparo hacia la finca, con el que dañaron el portón.

Los agresores huyeron y no fueron detenidos por los elementos de Seguridad Pública que se movilizaron al ser enterados de la agresión armada.

Los hechos tuvieron lugar durante los primeros minutos de este sábado en la Terraza Brisa, ubicada en el 603 de la calle San José en Los Pericos.

Dicha terraza fue rentada para un evento social y minutos antes de las 00:00 horas llegaron los propietarios para pedirles a los presentes que la desalojaran debido a que ya había vencido el tiempo del alquiler.

Los organizadores de la fiesta se molestaron y así se retiraron, pero minutos después regresaron y dispararon hacia la fachada de la terraza para luego escapar.

Los encargados del salón revisaban el inmueble cuando escucharon una detonación de arma de fuego y enseguida un impacto en el portón.

Alrededor de las 00:12 horas los servicios de emergencia recibieron el reporte sobre el ataque y al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal, que lo confirmaron al observar un orificio de bala en el portón de la terraza.

Los propietarios les informaron que los responsables de la agresión fueron los sujetos que habían rentado el salón y quienes se molestaron porque los desalojaron.

Los elementos de Seguridad Pública encontraron un casquillo percutido, que aseguraron como indicio y enseguida rastrearon la zona en busca de dichos individuos, pero no los localizaron.