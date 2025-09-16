¡Al tratar de cruzarla montando un caballo hombre murió ahogado en la presa Los Arquitos!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre murió ahogado en la presa Los Arquitos luego de trató de cruzarla montando un caballo pero fue arrastrado por la corriente.

El finado fue identificado como Iván Israel Gamboa, de 31 años de edad.

Los hechos comenzaron la tarde del domingo 14 de septiembre en dicha presa, en el municipio de Jesús María.

Testigos observaron el momento en que la víctima cayó al agua tras de que trató de cruzar la presa a bordo del equino, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

A partir de las cinco de la tarde elementos del cuerpo de Bomberos del Estado iniciaron las labores de búsqueda de Iván Israel, que suspendieron al caer la noche.

La mañana del lunes 15, buzos especialistas reanudaron los trabajos y alrededor de las diez de la mañana finalmente lograron localizar el cuerpo del hombre en una de las bocas de agua, por lo que lo rescataron y llevaron a la orilla.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, que confirmó que el treintañero murió de una asfixia por sumersión.