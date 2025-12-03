¡Aplastado por una camioneta que reparaba hombre de la tercera edad murió en Los Pericos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adulto mayor murió tras ser aplastado por una camioneta a la que le hacía unas reparaciones en un domicilio en la colonia Los Pericos, en el oriente de la ciudad.

La tragedia sucedió la noche del martes 2 de diciembre en la casa marcada con el número 503 de la privada San José y la calle San José.

En este lugar perdió la vida el señor Pedro Malpica, que contaba con 72 años de edad.

La camioneta que reparaba era una Chevrolet, de modelo antiguo, en color negro.

Para hacerlo, la levantó con un gato y se colocó debajo de ella.

Sin embargo, durante las maniobras de reparación, dicho gato se venció y la pesada unidad se vino abajo y aplastó al hombre de la tercera edad, que no tuvo ninguna oportunidad de ponerse a salvo.

Pedro quedó atrapado justo debajo del motor y al percatarse de lo sucedido algunos de sus familiares y vecinos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Municipal arribaron al lugar junto con elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos, que se encargaron de rescatar a la víctima debajo de la camioneta.

Paramédicos lo valoraron y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El lugar de los hechos fue protegido con un cordón de seguridad para preservar la escena hasta el arribo de agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que iniciaron las primeras pesquisas del lamentable incidente.

Al término de los trabajos de campo el cuerpo del finado fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.