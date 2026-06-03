¡Aprehendieron a dos presuntos responsables del triple homicidio en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que, tras un operativo de inteligencia y despliegue policial, fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del homicidio de tres personas ocurrido el 27 de mayo en la zona Centro de Fresnillo.

El caso comenzó con el hallazgo de las víctimas dentro de un domicilio, lo que dio inicio a diversas diligencias periciales y de campo.

Las investigaciones apuntaron al robo como principal línea de indagación, hipótesis que se fortaleció con el avance de las pesquisas hasta reunir pruebas suficientes para solicitar las órdenes de captura.

Durante el martes 2 de junio, agentes de la Policía de Investigación lograron detener a un adolescente de 17 años en Fresnillo.

Más tarde, mediante un análisis técnico que permitió ubicar el radio de movilidad de los objetivos, localizaron a Cristian Mauricio “N”, de 25 años, en la habitación de un hotel en Tlaltenango.

El sujeto intentó atentar contra su vida, pero la intervención de los agentes evitó el hecho; actualmente recibe atención médica bajo estricta custodia.

De acuerdo con datos de inteligencia criminal, ambos detenidos tienen parentesco directo con una de las víctimas del triple homicidio.