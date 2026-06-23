¡Armados con machete tres hombres asaltaron tienda OXXO: RobOXXÓMETRO sube a 12 robos en junio!

Los asaltantes huyeron en motocicleta tras consumar el atraco 78 para esa cadena en el 2026

AGUASCALIENTES, AGS.- Nuevamente la delincuencia aprovechó el descuido en la seguridad para atracar otra tienda OXXO, en una ola de robos que no ha podido ser contenida por las autoridades.

Pese a los operativos y recorridos los esfuerzos no han sido suficientes para frenar la escalada delictiva que mantiene bajo asedio a las sucursales de conveniencia en la entidad.

La noche del lunes 22 de junio la tienda OXXO Cóbano II se convirtió en la víctima más reciente de un asalto con violencia, elevando el RobOXXÓmetro a 12 robos en junio y 78 en lo que va del 2026.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la sucursal ubicada en avenida Centaury número 502 esquina Leo, en el fraccionamiento Hacienda El Cóbano, en el municipio de Aguascalientes.

La empleada Brenda Alejandra “N”, de 23 años, relató que se encontraba en el área de cajas realizando sus actividades cuando tres hombres vestidos de negro ingresaron repentinamente al establecimiento. Uno de ellos se acercó directamente a la caja y la amenazó con un machete, ordenándole que se quedara quieta y abriera el cajón del dinero, mientras sus cómplices vigilaban la entrada y comenzaban a tomar varias botellas de vino.

Los delincuentes lograron apoderarse de 3 mil 800 pesos en efectivo y ocho botellas de vino de distintas marcas valuadas en 4 mil pesos, para un botín total cercano a los 8 mil pesos.

Durante el asalto, una segunda empleada, Concepción “N”, que se encontraba en la zona de refrigeradores acomodando producto, se percató de lo que ocurría y presionó el botón de pánico para alertar a las autoridades.

El hecho fue reportado al servicio de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de las Policías Estatal y Municipal, quienes acudieron al sitio y confirmaron el reporte, entrevistándose con las empleadas para obtener información sobre las características de los agresores.

Con los datos proporcionados se implementó un operativo de búsqueda, aunque sin resultados positivos, ya que los delincuentes escaparon rápidamente a bordo de una motocicleta, perdiéndose entre las calles del fraccionamiento.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Con este nuevo caso, el RobOXXÓmetro ascendió a 12 robos en junio y 78 en el 2026, confirmando que la cadena OXXO continúa siendo el blanco preferido de los delincuentes.

La violencia, la rapidez de los ataques y la facilidad con la que los responsables logran escapar evidencian la urgencia de reforzar la seguridad y replantear las estrategias de prevención ante una tendencia delictiva que no muestra señales de disminuir.