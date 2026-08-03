¡Arrestaron a tres sujetos que privaron de su libertad a otros cuatro en El Novillo!

Además, les aseguraron un arma de fuego corta y droga crystal

EL LLANO, AGS.- Oficiales de Seguridad Pública rescataron a cuatro individuos que se encontraban privados de su libertad en un domicilio en el municipio El Llano y detuvieron a tres sujetos que los mantenían retenidos, a quienes les aseguraron un arma de fuego y droga crystal.

Policías estatales y municipales de esa cabecera se trasladaron a la comunidad El Novillo para atender un reporte de que en un domicilio se estaba registrando un disturbio.

Al llegar encontraron a siete individuos en el interior del inmueble y cuatro de ellos les informaron que los otros tres no les permitían salir y que los tenían ahí en contra de su voluntad.

Con esta información los oficiales resguardaron a los ofendidos y detuvieron a quienes dijeron llamarse Gumaro “N”, de 30 años; Marco “N”, de 26, ambos originarios de Aguascalientes, y Luis “N”, de 40 años de edad, originario de Durango.

Además, les aseguraron un arma de fuego corta y algunos envoltorios con sustancia granulada con las características del crystal.

Los tres arrestados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y resolver su situación legal.