¡Arrestaron al segundo involucrado en el homicidio de un hombre en Corral de Barrancos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron al segundo implicado en el homicidio de un hombre en el municipio de Jesús María durante las pasadas fiestas patrias.

El acusado, Juan Ramón “N”, fue ingresado al CERESO Aguascalientes, donde ya se encontraba el autor material del crimen, Daniel “N” alias “El Buda”, enfrentando un proceso penal.

Los dos están acusados de la muerte de José de Jesús Ortega, de 32 años de edad, ocurrida el martes 16 de septiembre de este año, minutos después de las dos de la madrugada, en la calle Naranjos esquina con Guadalupe, en la comunidad Corral de Barrancos, en J.M.

Ese día la víctima se hallaba afuera de un domicilio haciendo algunas señas con sus manos, lo cual molestó a Daniel, quien se le acercó y le disparó en varias ocasiones con un rifle.

José de Jesús habría recibido cuatro impactos de bala que acabaron con su vida, tras de lo cual “El Buda” se dio a la fuga.

Las investigaciones realizadas por los agentes ministeriales revelaron que Juan Ramón fue el que le dio el arma a Daniel para que le disparara al treintañero.

“El Buda” fue el primero en ser arrestado y encarcelado, y ahora fue apresado Juan Ramón en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra.

Con las pruebas reunidas en su contra, el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, al igual que a Daniel.