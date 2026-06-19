¡Aseguraron fuerzas de seguridad seis vehículos, un arma de fuego larga, equipo táctico y destruyeron 300 kilos de marihuana!

FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, ZAC.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, aseguraron seis vehículos, un arma de fuego larga, equipo táctico y destruyeron aproximadamente 300 kilogramos de marihuana en el municipio de Florencia de Benito Juárez.

Durante patrullajes de disuasión y prevención del delito realizados en esa región, los efectivos visualizaron una camioneta, cuyos ocupantes, al detectar la presencia de las corporaciones de seguridad, emprendieron la huida hacia una brecha que conduce a los estados de Jalisco y Nayarit, lo que derivó en una persecución ininterrumpida.

Las fuerzas de seguridad localizaron la unidad abandonada con las puertas abiertas, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables.

Además, se aseguró un arma larga y un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles.

Asimismo, como resultado de estas acciones, sobre el camino que conduce al poblado de Bolaños, en Nayarit, fueron localizados cinco vehículos más abandonados.

En su interior se encontraron diversos indicios, entre ellos cobijas, botas tácticas y cargadores para radios de comunicación presuntamente utilizados por integrantes de grupos de la delincuencia organizada, quienes lograron internarse en la zona serrana del estado de Nayarit.

Entre las unidades aseguradas se encuentran una camioneta Lincoln Navigator con placas del estado de Tamaulipas, una Toyota RAV4, una Ford Ranger, una camioneta Nissan tipo estaquita, una Jeep Wrangler y una Chevrolet Silverado.

También durante los recorridos de reconocimiento localizaron un predio abandonado en el que se encontraba una importante cantidad de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Luego de realizar las diligencias correspondientes se procedió a la destrucción mediante incineración de aproximadamente 300 kilogramos del enervante.

Tanto el arma, como el equipo táctico, los vehículos y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.