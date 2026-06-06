¡Atacados por tres perros hambrientos hombre y mujer murieron en el tiradero de basura en Toribio!

CALERA, ZAC.- Un hombre y una mujer, que no tenían ninguna relación de parentesco, murieron tras ser atacados por tres perros hambrientos.

Los hechos sucedieron el viernes 5 de junio, poco después del mediodía, en el interior del tiradero de basura en la comunidad Ramón López Velarde, antes Toribio, en el municipio de Calera.

Los feroces canes callejeros atacaron en primera instancia a la fémina, que no pudo ponerse a salvo.

El hombre, al percatarse de lo que sucedía, decidió intervenir para auxiliar a la mujer, pero los perros también lo atacaron a él y a mordidas le destrozaron la cara y el cuello.

A causa de lo anterior, él murió en ese sitio, mientras que la mujer, gravemente herida, fue trasladada a un hospital en la capital para su atención médica, pero murió poco después, consumándose así la doble tragedia.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si los perros tenían dueños.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO para los estudios de ley.