¡Atropellado por su propia camioneta hombre murió al intentar recuperar carga en Malpaso!

El vehículo descendió sin control por una pendiente y lo arrastró varios metros

CALVILLO, AGS.- Un hombre de 50 años de edad perdió la vida la noche del lunes 10 de noviembre en la comunidad de Malpaso, en el municipio de Calvillo, tras ser arrollado por su propia camioneta mientras intentaba recuperar unos postes metálicos que se habían desprendido de la batea.

El fatal incidente ocurrió alrededor de las 20:40 horas en la avenida 16 de Septiembre esquina con la privada Pirules.

La víctima, identificada como Daniel Cardona Velasco, conducía una camioneta Nissan D21, en color rojo.

De acuerdo con el reporte preliminar, Cardona ascendía por una pendiente pronunciada a velocidad considerable cuando parte de la carga que llevaba, postes metálicos, cayó al pavimento.

Detuvo la marcha sobre unos topes, descendió del vehículo y comenzó a recoger el material.

En ese momento, la camioneta comenzó a desplazarse en reversa, presuntamente por una falla en el freno o porque se botó la palanca de velocidades.

El vehículo impactó a Daniel, lo derribó y lo arrastró varios metros hasta detenerse contra la fachada de una vivienda.

El inmueble no presentó daños.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizaba el levantamiento de indicios y del cuerpo.

Familiares del fallecido informaron que se dirigía a la presa de Malpaso, donde colaboraba en la construcción de una cabaña, motivo por el cual transportaba los postes metálicos.