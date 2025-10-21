¡Automovilista que chocó contra un camión de carga sobre la carretera federal 45 está grave!

SOMBRERETE, ZAC.- Un automovilista sufrió lesiones graves luego de que se impactó contra la parte posterior del remolque de un camión de carga.

Se trata de Juan Antonio, de 38 años de edad, originario de Vicente Guerrero, Durango.

El lunes 20 de octubre, minutos antes de las ocho de la noche, conducía un auto Lincoln y circulaba por la carretera federal 45, tramo Sombrerete-Durango, cuando cerca del entronque con la comunidad San José de Félix, perdió el control del volante y se estrelló contra el camión de carga.

El conductor del carro quedó prensado en la cabina y tuvo que ser rescatado con el equipo hidráulico conocido como las pinzas de la vida, por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Al conseguirlo y brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico y probables fracturas en diferentes partes del cuerpo, por lo que en condición grave lo trasladaron a recibir atención al hospital comunitario.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades mediante el peritaje correspondiente.