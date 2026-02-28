¡Botín de 60 mil pesos dejó cristalazo a dos vehículos en estacionamiento del salón Hopaliz!

La víctima reportó daños en las dos unidades de motor y el robo de pertenencias

El rastreo de dispositivos llevó a los afectados a un domicilio en Versalles II, donde se localizó un indicio

AGUASCALIENTES, AGS.- El día miércoles 25 de febrero de este año se atendió un reporte de robo al interior de dos vehículos mediante la modalidad de cristalazo en el área del estacionamiento ubicada a un costado del salón de eventos Hopaliz, sobre el boulevard San Marcos.

Los afectados, un hombre y una mujer, informaron que arribaron al lugar aproximadamente a las 19:10 horas para asistir a un evento social, dejando estacionados sus vehículos, un Audi color negro y una camioneta Ford F-150 color gris.

Al retirarse del evento, alrededor de las 22:10 horas, se percataron de que ambos automotores presentaban daños en los cristales, con fragmentos esparcidos en el interior y exterior, confirmando que habían sido objeto de un robo tipo cristalazo.

Los afectados señalaron que de los vehículos fueron sustraídas diversas pertenencias personales, entre ellas mochilas, computadoras portátiles, carteras, audífonos y otros artículos electrónicos. Posteriormente, alrededor de las 22:20 horas, realizaron el rastreo satelital de sus dispositivos electrónicos, obteniendo como ubicación un domicilio ubicado en la avenida Belisario Domínguez número 230, esquina con José Aceves Díaz de Sandi, en el fraccionamiento Versalles II, correspondiente al establecimiento denominado Cenaduría Antojos de la Panza de Vero.

Ante esta situación, solicitaron el apoyo de la Policía Preventiva y de personal de Investigación, cuyos agentes se trasladaron al punto señalado.

Al arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con quien dijo llamarse Juan Pablo “N”, propietario del establecimiento, quien manifestó no tener conocimiento de los hechos.

Se efectuó una inspección interna y externa del negocio, así como del personal presente, sin localizar los objetos reportados como robados.

Únicamente se encontró un indicio: la caja de unos audífonos Apple AirPods, localizada en la parte exterior del establecimiento.

Durante la inspección en el sitio donde ocurrió el robo, se constató que los vehículos presentaban daños materiales visibles y fragmentos de cristal esparcidos.

Asimismo, se observó que el área de estacionamiento no cuenta con cámaras de videovigilancia con enfoque directo hacia la zona donde se encontraban estacionadas las unidades; sin embargo, en un camellón ubicado en la parte posterior izquierda se localizó una cámara perteneciente al C5i, la cual podría contar con imágenes útiles para la investigación.

El propietario del establecimiento donde se registró la ubicación de los dispositivos informó que cuenta con sistema de videovigilancia y que entregará las grabaciones correspondientes para apoyar en el esclarecimiento del delito y la identificación de los presuntos responsables.

Los objetos robados consistieron en una bolsa color gris que contenía una computadora portátil Apple MacBook; una mochila con otra computadora portátil Apple MacBook; unos audífonos Apple AirPods, y una cartera con 700 pesos en efectivo y diversas tarjetas, todo por un monto total aproximado de 60 mil pesos.