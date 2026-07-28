¡Cae líder de célula criminal “El Guayabo”, se escondía en Aguascalientes!

SSPC confirmó captura del presunto jefe y cinco integrantes más de la banda

Aseguraron armas exclusivas, droga, inmuebles y vehículos; todos quedaron ante la FGR

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de una célula criminal integrada por al menos seis personas.

En la comunidad de San Miguelito, Jesús María, fue capturado el presunto líder, Felipe “N” alias “El Guayabo”, durante un operativo conjunto con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Fiscalías y corporaciones de seguridad de Aguascalientes y Zacatecas.

Los hechos ocurrieron el sábado 25 de julio, según el informe oficial.

En una acción paralela, cinco integrantes más de la misma célula fueron asegurados en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

Las autoridades decomisaron dos armas de fuego de uso exclusivo, una con incrustaciones de diamantes y metal exótico, dos cargadores, 15 cartuchos, mil 650 dosis de metanfetamina, 150 gramos de marihuana, poncha llantas, cinco inmuebles y dos vehículos, uno equipado con un dispositivo electrónico donde también localizaron droga.

Los seis detenidos y todo lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.