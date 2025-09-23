¡Capturaron a cuatro sujetos con más de 11 kilos de marihuana, crystal, cargadores y cartuchos!

Un juez federal los vinculó a proceso por tres delitos

Foto: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso contra cuatro personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y metanfetamina con fines de comercio, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La carpeta de investigación inició derivado de un desglose por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera estatal que conduce del municipio de Teúl de González Ortega a la comunidad de Milpillas de Allende, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal lograron la detención de Ulises M., Nayeli S., José G., y Eustergio M., quienes viajaban a bordo de dos vehículos.

Al proceder a la inspección de los ahora imputados y de los vehículos, los efectivos de seguridad les aseguraron 38 envoltorios que contenían en su interior 80 gramos de clorhidrato de metanfetamina, cuatro bolsas sintéticas con marihuana con un peso total de 11 kilos 800 gramos, nueve cargadores y 235 cartuchos útiles para arma de fuego.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación realizó las diligencias correspondientes y turnó el caso al juez, quien dictó la vinculación a proceso de los imputados y como medida cautelar prisión preventiva.