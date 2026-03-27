¡Capturaron a tres integrantes de un grupo delictivo buscados en Zacatecas tras intento de extorsión en Asientos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo que eran buscados por las autoridades de Zacatecas fueron detenidos en el municipio de Asientos por autoridades locales luego de que pretendieron extorsionar a un comerciante y bajo un fuerte operativo de seguridad trasladados al vecino estado para que enfrenten los delitos que se les imputan.

Los arrestados fueron identificados como Emmanuel “N” alias “El Duende”, de 44 años; Ángel “N” alias “El Escolta”, de 31, y Juan “N” alias “El Morrillo”, de 21 años de edad, considerados como objetivos prioritarios para ser capturados.

Su detención tuvo lugar el martes 24 de marzo de este año en la comunidad Lázaro Cárdenas por oficiales de la Policía Municipal de Asientos.

A bordo de una camioneta Chevrolet, de cabina y media, tipo Pick-Up, en color claro, los tres sujetos arribaron a una negociación en dicha población y al propietario le exigieron una fuerte cantidad de dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño.

El comerciante dio parte a las autoridades y los policías municipales los detectaron sobre la carretera Aguascalientes-Loreto, donde les marcaron el alto.

El ofendido los reconoció como los que pretendieron extorsionarlo y consultaron sus datos generales en el sistema Plataforma México, logrando conocer que contaban con ordenamientos por parte de las autoridades de Zacatecas, por lo que los detuvieron.

Al conocer de su relación con un grupo delictivo solicitaron apoyo para su traslado a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Al operativo se sumaron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Policía de Investigación Criminal así como del grupo DELTAP, oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Emmanuel, Ángel y Juan fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que confirmó sus identidades y que eran requeridos por las autoridades de Zacatecas por diversos delitos.

Con los protocolos de seguridad necesarios, los tres sujetos fueron trasladados hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), para su puesta a disposición de las autoridades competentes a fin de dar continuidad a las investigaciones y determinar su situación legal.