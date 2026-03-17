¡Capturaron al sujeto que hirió de un disparo a un individuo en Villa Montaña!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue capturado y enviado a prisión un sujeto que por causas desconocidas agredió con arma de fuego a un individuo en el fraccionamiento Villa Montaña, en el oriente de la ciudad, y lo hirió de un disparo en una pierna.

Se trata de Demis “N” alias “El César”, que enfrentará un proceso penal por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja en agravio de Jorge Dueñas Cárdenas, de 26 años de edad.

La agresión sucedió el lunes 23 de febrero de este año, alrededor de las 21:50 horas.

“El César” viajaba en un automóvil Nissan Tsuru, en color blanco, en compañía de otra persona, a bordo del cual llegaron a la calle Monte de Dobra, en Villa Montaña, donde vive la víctima.

Demis detuvo la marcha del vehículo frente al domicilio de Jorge, en el 210 de dicha calle, quien se hallaba en la cochera.

Desde el interior del coche “El César” le disparó a Jorge y lo hirió en el muslo de la pierna derecha, tras de lo cual se dio a la fuga con su acompañante.

El agredido fue auxiliado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y trasladado a recibir atención médica al Hospital General Tercer Milenio.

El agente del Ministerio Público recibió la denuncia correspondiente por el ataque e integró una carpeta de investigación, a través de la cual solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

Demis fue arrestado por agentes de la Policía de Investigación Criminal en el mismo fraccionamiento Villa Montaña y consignado ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada por el citado delito.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES).