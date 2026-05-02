¡Carambola de tres vehículos en la carretera a Estación San José dejó tres personas lesionadas!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Tres personas resultaron lesionadas, una mujer y dos menores de edad, tras una carambola en la que se vieron involucrados tres vehículos.

El accidente sucedió el viernes 1 de mayo, alrededor de las 21:45 horas, sobre la carretera que conduce a la comunidad Estación San José, en el municipio de Fresnillo.

Un auto particular en color rojo chocó contra una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo conductor perdió el control del volante, brincó el camellón central y se estrelló contra un coche que se hallaba estacionado.

Al lugar del percance acudieron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva para tomar conocimiento de lo sucedido así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios a la fémina y dos menores de edad, a quienes trasladaron a un hospital a recibir atención médica por las lesiones que presentaban.

Tras la práctica de las diligencias, una grúa retiró las unidades siniestradas para remolcarlas a un corralón.