¡Célula delictiva que operaba en Aguascalientes y Zacatecas fue desmembrada!

Elementos de la SSyPC de la CDMX detuvieron a seis de sus integrantes

AGUASCALIENTES, AGS.- Mediante operativos desarrollados durante el pasado fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México desmembraron una célula de un grupo delictivo con presencia en Aguascalientes y Zacatecas al detener a seis de sus integrantes, uno de ellos identificado como principal generador de violencia en ambas entidades.

En Aguascalientes, el operativo se concentró en la comunidad San Miguelito, perteneciente al municipio de Jesús María, donde la tarde del sábado 25 de julio fue detenido Felipe Lomelí Carreón alias “El Guayabo”, de 45 años de edad.

Públicamente sus familiares negaron que tuviera nexos con el crimen organizado y aseguraron que se dedicaba a realizar trabajos de mantenimiento, a vender jugos así como a rentar mobiliario para fiestas.

Desde las nueve de la mañana del sábado dos camionetas fueron vistas rondar por la comunidad y a las tres de la tarde se detuvieron frente a la casa de Felipe, a la que ingresaron policías encapuchados para arrestarlo.

El operativo de cateo y captura estuvo encabezado por los efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Estatal.

Posteriormente, el convoy se trasladó al municipio de Tabasco, Zacatecas, donde aprehendieron a otros cinco individuos.

Los seis arrestados fueron señalados como miembros de una célula delictiva, uno de ellos identificado como principal generador de violencia en Aguascalientes y Zacatecas.

En los operativos, además, se les aseguraron a todos ellos un arma de fuego corta, dos cargadores, 15 cartuchos, 1,650 dosis de metanfetamina (crystal), 150 de marihuana, dos vehículos y cinco inmuebles, según confirmó este lunes de manera oficial el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.