¡Cerca de la Comandancia de Seguridad Pública de Luis Moya ejecutaron a un hombre!

Foto: Archivo

LUIS MOYA, ZAC.- Cerca de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal de esta localidad un hombre fue ejecutado tras una agresión con arma de fuego.

El homicidio se consumó el viernes 10 de abril, poco después de las cuatro de la tarde.

La víctima se hallaba en la vía pública, a no más de 500 metros de la Comandancia y cerca de las letras de bienvenida a Luis Moya, ubicadas sobre la carretera salida a Aguascalientes, cuando llegaron sujetos armados y le dispararon de manera directa para acabar con su vida.

Tras la huida de los agresores, vecinos de la zona reportaron el ataque a los servicios de emergencia, aunque al arribar paramédicos para tratar de auxiliar al hombre baleado confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiales acordonaron la zona para proteger la escena del crimen.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras pesquisas y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del abatido para su traslado al Servicio Médico Forense.