¡“Chilango” que cometió robos en dos negocios en la Isla San Marcos fue capturado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron la detención de una persona de sexo masculino que es señalado como presunto responsable del robo a dos negociaciones ubicadas en el interior de la Isla San Marcos, lográndose recuperar algunos productos.

Los hurtos sucedieron en un bar, de donde fueron sustraídas varias botellas de licor, y en “Tacos Sonora”, de donde se llevaron varios kilos de carne.

Como resultado del seguimiento que se hizo de las cámaras de videovigilancia dentro del perímetro de la Isla San Marcos, se detectó un patrón delictivo consistente en el robo a diversas negociaciones durante la noche que los comerciantes cerraban sus locales y se retiraban, por lo cual, a través del monitoreo de las cámaras del sistema de videovigilancia se observó a una persona de sexo masculino que se introdujo a dos establecimientos, sustrayendo mercancía varía que era trasladada a otro lugar dentro de ese sector.

Por lo anterior, luego del seguimiento que hizo el personal de la Policía Estatal que se encontraba asignado al monitoreo se logró ubicar a una persona de sexo masculino que pudiera estar involucrada en los robos a dos negociaciones.

Dada las características y la cronología de los hechos, los elementos de la Policía Estatal lograron la detención en las caballerizas de una persona de sexo masculino que coincidía con las características del presunto responsable de los hurtos, mismo que dijo responder al nombre de Julio “N”, de 60 años de edad, originario de la Ciudad de México, lográndose recuperar algunos productos.

Al momento de su captura ofreció a los policías la cantidad de 500 pesos para no ser detenido.

Finalmente, Julio “N” fue trasladado junto con los artículos recuperados y como presunto responsable del delito de cohecho ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.