¡Choque de camioneta contra una casa habitación en el Centro dejó dos mujeres alcoholizadas lesionadas!

ZACATECAS, ZAC.- Una camioneta en la que viajaban dos mujeres alcoholizadas se estrelló contra una casa habitación, por lo que ambas sufrieron algunas lesiones y fueron movilizadas a un hospital para su debida atención médica.

El aparatoso accidente sucedió durante la madrugada del viernes 3 de abril en la calle Abasolo, en la zona Centro de la capital zacatecana.

La conductora, al desplazarse por dicha vialidad, perdió el control del volante, lo que originó que se subiera a la banqueta y se impactara contra el domicilio.

Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron oficiales de la Policía y paramédicos.

La camioneta, que era cerrada y en color gris, la hallaron atravesada entre el arroyo vehicular y la banqueta, con daños en la parte frontal.

En la cabina encontraron a dos mujeres lesionadas, por lo que les brindaron los primeros auxilios, percatándose que se hallaban en estado de ebriedad.

Poco después, en condición estable, las trasladaron al hospital para su atención médica.

Los elementos de Seguridad Pública resguardaron la zona hasta que la camioneta siniestrada fue retirada con apoyo de una grúa.