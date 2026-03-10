AguascalientesJaliscoNoticias

¡Choque entre un automóvil y un camión torton en la 45 Sur dejó tres muertos!

Noticiero El Circo

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Dos hombres y una mujer fallecieron a causa de un fuerte choque del automóvil en que viajaban contra un camión tipo torton.

El accidente sucedió el lunes 9 de marzo, alrededor de las 22:15 horas, sobre la carretera federal 45 Sur y el entronque con la carretera a Teocaltiche, en territorio del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Las tres víctimas, de entre 35 a 40 años de edad, eran guardias de seguridad de la caseta de Encarnación de Díaz.

Al momento de los hechos tripulaban un coche Nissan Versa, en color azul y con placas de circulación de la Ciudad de México.

En él salieron de la gasolinería Valero ubicada en el cruce de las dos carreteras mencionadas y el conductor intentó incorporarse a la circulación de la Panamericana Sur hacia el norte, rumbo a Aguascalientes.

La maniobra la realizó sin precaución y se le atravesó a un camión tipo torton marca Kenworth, en color verde y con placas de circulación de Aguascalientes, conducido por un hombre de entre 40 a 45 años de edad, que transitaba de norte a sur y no tuvo tiempo de frenar ni de esquivar al automóvil, y lo impactó violentamente.

Además, lo arrastró varios metros, hasta que pudo detener su marcha.

Paramédicos de la Cruz Roja de Encarnación de Díaz acudieron a la escena para auxiliar a los tres ocupantes del auto, pero confirmaron sus muertes.

También arribaron oficiales de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional así como del Ejército Mexicano, que abanderaron el área para evitar otros accidentes.

El operador del camión torton fue asegurado y presentado ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Los cuerpos sin vida de los dos hombres y la mujer fueron levantados por elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su traslado al SEMEFO en Lagos de Moreno para la práctica de las necropsias.

