¡Choque entre un tráiler y una camioneta en Jalisco dejó tres muertos y siete lesionados!

JALISCO.- Tres muertos y siete lesionados dejó como saldo un choque entre un tráiler y una camioneta ocurrido en territorio jalisciense.

El accidente sucedió el miércoles 6 de agosto, minutos antes de las seis de la tarde, sobre la carretera federal 70 Oriente, a la altura de la curva de la “M” y de la comunidad La Troje, en Jalisco.

En el lugar de los hechos murió José Juan Pérez Oliva, de 54 años, mientras que en la Puerta de Acceso Oriente en Aguascalientes falleció Juana Moreno, de 63 años, y en el Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social también de Aguascalientes dejó de existir María Paula Pérez, de 62 años.

Los lesionados resultaron ser María Rosalba “N”, de 53 años; María Guadalupe González, de 31; María Cecilia Pérez Sánchez, de 26; Misael de Jesús “N”, de 17; Saidy Guadalupe M.P., de 11; Jeremi Azael M.P., de 9, y Bernardo Abdiel M.P., de 6 años de edad.

Las diez víctimas resultaron ser vecinas de la comunidad San Cristóbal, perteneciente al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y viajaban en una camioneta Nissan tipo Pick-Up, modelo 1990, en color blanco, que era conducida por José Juan.

Ésta fue embestida por un tráiler Freightliner, modelo 2005, en color blanco, con razón social Transportes AFG, conducido por Fabián Esquivel Calzada, de 35 años y con domicilio en la calle Miguel Hidalgo de la comunidad Los Ramírez, perteneciente al municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades que intervinieron en el percance revelaron que el trailero circulaba por la carretera mencionada en dirección de Ojuelos a Aguascalientes, sin transportar ninguna carga.

Por causas desconocidas impactó la camioneta en la que viajaba la familia y la arrastró algunos metros.

A causa del brutal encontronazo, algunas de las víctimas que iban en la caja salieron eyectadas y quedaron tiradas sobre la cinta asfáltica, mientras que otras quedaron atrapadas en la cabina.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente, por lo que al sitio acudieron paramédicos de SAMU de Jalisco así como de la Cruz Roja y del ISSEA de Aguascalientes, además de elementos de Bomberos del Estado de Aguascalientes, que al arribar confirmaron la muerte de José Juan, el conductor de la camioneta.

Enseguida brindaron los primeros auxilios a los sobrevivientes y en ambulancias trasladaron a Juana Moreno, María Guadalupe y Misael de Jesús a la Puerta de Acceso Oriente, donde la primera de ellas cayó en paro cardiorrespiratorio y falleció.

A dicha puerta de acceso arribaron los helicópteros Halcón 1 y Fuerza 1 de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal de Aguascalientes para abordar a los otros dos pacientes; el primero trasladó a María Guadalupe al Hospital Miguel Hidalgo y el segundo llevó a Misael de Jesús hasta el helipuerto de la SSPE en el fraccionamiento Ojocaliente I de Aguascalientes, donde ya lo aguardaban paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de conducirlo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, donde quedó internado.

Sobre los otros lesionados, algunos de ellos fueron trasladados al Centro de Salud de Ojuelos, Jalisco, y otros a los Hospitales 2 del IMSS y Tercer Milenio en Aguascalientes.

Poco después, al lugar del accidente arribaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se encargaron del levantamiento del cuerpo de José Juan para su traslado al SEMEFO, mientras que elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de Aguascalientes se movilizaron hasta la Puerta de Acceso Oriente, donde levantaron el cadáver de Juana Moreno para llevarlo al Servicio Médico Forense.

Posteriormente, en el Hospital 2 del Seguro Social de Aguascalientes falleció María Paula Pérez, por lo que su cuerpo fue trasladado también al SEMEFO.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.