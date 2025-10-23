¡Choque-volcadura en la carretera federal 25 dejó una mujer muerta y 26 lesionados!

Un camión de transporte de personal impactó un auto y se estrelló contra una caseta de vigilancia

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un camión de transporte de personal embistió un automóvil y provocó que se volcara fuera de la cinta asfáltica para luego estrellarse contra la caseta de vigilancia de una empresa, dejando un saldo de una mujer muerta y 26 personas más lesionadas.

El accidente sucedió la mañana de este jueves, sobre la carretera federal 25, a la altura de la colonia Macario J. Gómez, en territorio del municipio de San Francisco de los Romo.

El camión de transporte de personal de la empresa Marely circulaba de Cañada Honda hacia Aguascalientes cuando chocó por alcance a un auto Volkswagen Pointer, que se encontraba detenido momentáneamente.

Tras la colisión, el operador del camión perdió el control del volante y se fue a estrellar fuertemente contra la caseta de vigilancia de una empresa.

Por su parte, el auto fue proyectado fuera de la carretera y se volcó, quedando recostado sobre su lado derecho.

Paramédicos del ISSEA, de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron a la escena y debajo del camión encontraron sin vida a una mujer, deduciendo que se trataba de la conductora del Pointer.

En el camión encontraron a varios trabajadores atrapados, por lo que los liberaron y les brindaron los primeros auxilios.

Se contabilizaron 26 lesionados, entre ellos el conductor, que sufrió heridas de consideración.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de San Francisco de los Romo así como de la Guardia Nacional estuvieron presentes en el sitio para asegurar la zona y controlar la circulación vehicular, aunque durante el auxilio de las víctimas se registró otro accidente sobre la misma carretera ya que tres vehículos chocaron por alcance, aunque de este percance no hubo personas lesionadas.

El cuerpo de la mujer fallecida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.