¡Cierre vial en la calle Venustiano Carranza por actividades de la FNSM 2026!

El tramo cerrado abarcará desde la calle Galeana hasta Enrique Fernández Ledesma, pero se mantendrán habilitados los cruces con Matamoros Norte, Guerrero Norte, José F. Elizondo y Eduardo J. Correa

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad, informa sobre el cierre a la circulación vehicular de la calle Venustiano Carranza, como parte de los preparativos para la Feria Nacional de San Marcos 2026.

El director de Movilidad, José Luis Rodríguez Montoya, detalló que a partir del jueves 9 de abril y hasta la conclusión de la verbena abrileña permanecerá restringido el paso a los vehículos en dicha vialidad, debido a la instalación de la decoración aérea que formará parte del Corredor Cultural Carranza 2026.

Asimismo, se precisó que el cierre comprenderá el tramo que va desde la calle Galeana hasta la calle Enrique Fernández Ledesma.

No obstante, continuarán en operación los cruces con las calles Matamoros Norte, Guerrero Norte, José F. Elizondo y Eduardo J. Correa, a fin de mantener la movilidad en la zona.

Finalmente, autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a prever sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de vialidad para evitar contratiempos.