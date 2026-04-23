¡Cinco lesionados dejó brutal carambola en el libramiento sur entre dos tráileres y una camioneta!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Una brutal carambola se registró sobre el libramiento carretero sur, donde un tráiler colisionó contra otro que se encontraba detenido momentáneamente y luego fue impactado por una camioneta, dejando un saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas de consideración, así como daños materiales en varios miles de pesos.

El accidente sucedió el miércoles 22 de abril, alrededor de las 10:45 horas, a la altura del kilómetro 10 de dicho libramiento.

En ese sitio se encontraba detenido un tráiler Freightliner, en color blanco, con caja seca y con placas 29AU79 del Servicio Público Federal, conducido por un hombre de entre 40 a 45 años, en el acotamiento de los carriles de circulación poniente a oriente.

En determinado momento apareció en escena un tráiler Kenworth, en color negro, con caja refrigerada y con placas 31UG7Y del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa Frío Bardi, conducido por un hombre de entre 55 a 60 años, que se estrelló contra la parte posterior de la caja del otro tractocamión.

Además, el tráiler negro fue chocado en su parte posterior por una camioneta Acura MDX, en color azul y con placas 5TUZ665 de California, Estados Unidos, conducida por un hombre de entre 40 a 45 años, que iba acompañado de otro hombre de 34 años y dos menores de entre 16 y 13 años de edad.

Tras la doble colisión, el chofer del tráiler Kenworth quedó prensado en la cabina y tuvo que ser rescatado con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida” por paramédicos de la Cruz Roja y del ISSEA así como elementos de Bomberos Municipales.

Enseguida, a bordo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue movilizado al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica ya que sufrió lesiones graves.

Además, el copiloto de la camioneta sufrió la amputación de una extremidad, por lo que fue llevado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social en condición grave.

El chofer de la propia camioneta y los dos menores sufrieron golpes leves y fueron valorados en el lugar del percance, sin que fuera necesario trasladarlos a ningún hospital.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente.